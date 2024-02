Kathryn Newton trat für "Lisa Frankenstein" aus Komfortzone

Kathryn Newton (27) musste aus sich herauskommen! Ab dem 22. Februar glänzt die Schauspielerin wieder einmal auf der großen Leinwand. Gemeinsam mit Cole Sprouse (31) spielt sie in "Lisa Frankenstein" eine der Hauptrollen. Die Charaktere, die die beiden in der düsteren Komödie verkörpern, waren für die zwei ganz schönes Neuland und teilweise auch eine Herausforderung. Kathryn verrät nun gegenüber Promiflash, was für sie besonders schwierig war!

"Ich denke, die größte Challenge an dem Film war, dass es sich immer angefühlt hat, als gebe es kein Limit", erklärt die "The Society"-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash. Sie habe zum Teil aus ihrer Komfortzone treten müssen. "Wenn ich mir Ausschnitte des Trailers ansehe, dann kann ich es kaum glauben, dass ich das mit meinem Gesicht gemacht habe oder dass ich so laut war", berichtet Kathryn weiter. Sie habe aber das Gefühl gehabt, dass sie dem Skript die Möglichkeit geben musste, verrückte Dinge auf die Leinwand zu bringen. "Und ich denke, ich werde nie wieder etwas so Verrücktes machen", räumt der Serienstar ein.

Genau diese verrückten Elemente haben Kathryn aber überhaupt erst überzeugt, einen Part in dem Film zu übernehmen. "Ich wollte einfach Teil von etwas sein, das ein wenig absurd und surreal ist und etwas, was ich noch nie gesehen habe in unserer Generation des Kinos", plaudert die 27-Jährige zudem im Interview aus.

Getty Images Cole Sprouse und Kathryn Newton beim Special Screening von "Lisa Frankenstein"

Getty Images Kathryn Newton, Schauspielerin

Getty Images Kathryn Newton, Schauspielerin

