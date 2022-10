Diese Netflix-Schauspielerin wird Teil des Marvel-Universums

Das Marvel-Universum bekommt Zuwachs! Die Superhelden-Streifen "Ant-Man" und "Ant-Man and the Wasp" feierten bereits große Erfolge. Im Februar 2023 soll der neue Teil "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" erscheinen. Die Tochter von Ant-Man Scott Lang soll in diesem Streifen eine größere Rolle spielen und von einer Netflix-Bekanntheit verkörpert werden. In die Rolle der Cassie Lang wird "The Society"-Star Kathryn Newton (25) schlüpfen!

In "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" soll Kathryn Newton nun als Cassie Lang ihr Debüt in dem Superhelden-Franchise geben. Laut Deadline wird Cassie die Tochter von Scott Lang spielen, der wie in den Vorgängerfilmen von Paul Rudds (53) verkörpert wird. Cassie besitzt dieselben Fähigkeiten wie ihr Vater – auch sie kann ihre Körpergröße wachsen und schrumpfen lassen.

Obwohl es das erste Mal ist, dass Cassie von Kathryn Newton gespielt wird, erschien die Tochter von Scott bereits in früheren Filmen des Superhelden-Universums. In den Vorgängern "Ant-Man" und "Ant Man and the Wasp" wurde die damals noch jüngere Cassie von Abby Ryder Fortson dargestellt. Auch in Avengers: Endgame hatte die Superheldentochter durch Schauspielerin Emma Fuhrmann (21) bereits einen kurzen Auftritt als Jugendliche in dem Franchise.

