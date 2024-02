Das lieben Cole Sprouse und Kathryn an "Lisa Frankenstein"

Das war für Cole Sprouse (31) und Kathryn Newton (27) etwas ganz Neues! Ab dem 22. Februar startet "Lisa Frankenstein" in den deutschen Kinos. Für die düstere Komödie wagte sich der Riverdale-Star in die Rolle eines Zombies, der von einem unglücklichen Teenager-Mädchen mehr und mehr zurück ins Leben geholt wird. Aber was brachte die beiden Schauspieler überhaupt dazu, an dem Projekt mitzuwirken? Gegenüber Promiflash verraten Cole und Kathryn, warum sie Teil von "Lisa Frankenstein" sein wollten!

"Ich wollte einfach Teil von etwas sein, das ein wenig absurd und surreal ist und etwas, was ich noch nie gesehen habe in unserer Generation des Kinos", erklärt die 27-Jährige im Interview mit Promiflash. Besonders, dass die Geschichte in den 80ern spielt und den Geist der damaligen Zeit einfängt, habe es ihr sehr angetan. "Es gibt viele Filme aus den 80ern, die sich so anfühlen, die viele Risiken eingegangen sind und einen solchen Weg eingeschlagen haben, ohne zu viele Fragen zu stellen", führt Kathryn weiter aus.

Cole scheint dagegen mit einer anderen Motivation herangegangen zu sein. "Ich habe es für das Geld gemacht", scherzt er im Interview, räumt aber schnell ein: "Ich wollte schon immer einen Film wie diesen machen und ein Monster zu spielen. Als ich ein Kind war, war das einer meiner größten Wünsche." Zudem habe es den einstigen Disney-Star sehr gefreut, mit Freunden zu arbeiten und bei dem Dreh großen Spaß gehabt.

Getty Images Kathryn Newton im Februar 2024

Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

Getty Images Cole Sprouse und Kathryn Newton beim Screening von "Lisa Frankenstein"

