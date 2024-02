"Lisa Frankenstein"-Dreh war für Cole Sprouse herausfordernd

Cole Sprouse (31) und Kathryn Newton (27) spielen Rollen, die sie so noch nie gespielt haben! Im Film "Lisa Frankenstein" erleben die beiden Schauspieler eine Liebesgeschichte der anderen Art. Kathryn verkörpert eine Highschool-Schülerin, die nachts auf einem Friedhof die Büste eines jungen Mannes anhimmelt. Eines Nachts kehrt dieser ganz plötzlich zurück zu den Lebenden. Als Untoter steckt Cole erstmals in einer Figur ohne Text und dafür in der Rolle eines Monsters. Im Promiflash-Interview verraten die beiden jetzt, was den Film für sie so besonders macht!

