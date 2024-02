"Once Upon a Time"-Star Chris Gauthier stirbt mit 48 Jahren

Traurige Nachrichten aus Hollywood. Chris Gauthier stand bereits für so einige große Serien vor der Kamera. 2000 hatte der Kanadier für "A Girl Thing" erstmals für ein Projekt gedreht. Es folgten kleinere Rollen in "Smallville" und "Supernatural". In der märchenhaften Serie "Once Upon a Time" spielte der Schauspieler dann aber eine größere Rolle. Nun ist Chris im jungen Alter verstorben.

"Wir können bestätigen, dass unser guter Freund und Klient, Chris Gauthier, am Freitagmorgen, dem 23. Februar, im Alter von 48 Jahren verstorben ist", heißt es in einem Statement seiner Agentur TriStar, das unter anderem JustJared vorliegt. "Chris teilte seine Talente mit so vielen von uns im Fernsehen und Filmen. Sein Verlust belastet nicht nur seine Fans, sondern auch diejenigen, die so viel Glück hatten, ihn näher zu kennen", lautet es weiter. Nähere Informationen zu Chris' Tod und die genauen Umstände werden nicht genannt.

Zuletzt stand Chris für den Weihnachtsfilm "The Christmas House 2" im Jahr 2021 vor der Kamera, nachdem er bereits für den ersten Teil der Filmreihe eine Rolle verkörpert hatte. Sein letzter Gastauftritt in einer Serie war dagegen 2017 in "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse", in der er für zwei Folgen zu sehen war.

