Wer holte den Sieg? Sie ist die neue "Miss Germany 2024"

Sie trägt den Titel! Gestern Abend wurde das Finale der Miss Germany-Wahl im Europa Park abgehalten. Die Jury, unter anderem bestehend aus Entertainer Nicolas Puschmann (32), Schauspielerin Sharon Battiste (32) und Ex-Dschungelcamper Twenty4tim (23), durfte unter neun Finalistinnen die Siegerin aussuchen. Beworben hatten sich ursprünglich rund 15.000 Frauen. Jetzt ist es entschieden: Apameh Schönauer darf sich von nun an mit dem Titel "Miss Germany 2024" schmücken!

"Ich zittere [...]. Es ist überwältigend", freut sich die 39-Jährige in einem Clip auf Instagram. Apameh ist Iranerin, lebt aber mit ihrem Mann und zwei Kindern in Berlin. Sie ist Geschäftsfrau und Architektin, begeistert sich jedoch besonders für soziales Engagement – benachteiligte und unterdrückte Frauen liegen ihr besonders am Herzen. Für die möchte sie sich jetzt mit ihrem neuen Titel besonders einsetzen.

Soziale Verantwortung ist das Herzensthema von Apameh. "Ich möchte junge Frauen mit Migrationshintergrund ermutigen, die beste Version ihrer selbst zu werden und stark zu sein, damit sie ihre Träume erreichen", stellt die neue Miss Germany im Interview mit Tim klar.

Apameh Schönauer, Architektin

Timo und Apameh Schönauer

Apameh Schönauer mit ihrer Tochter Sofia

