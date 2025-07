So verbringen Andrej Mangold und seine Anni den Sommer

Andrej Mangold (38) und Annika Jung blicken einer arbeitsreichen Sommerzeit entgegen. Das Paar, das kürzlich seine Beziehung wieder aufgefrischt hat, wagt nun einen gemeinsamen Neubeginn in München. "Unser Sommer wird so aussehen, dass wir die Wohnung einräumen, Schränke aufbauen und unser neues Zuhause einrichten", verriet Annika im Gespräch mit Promiflash beim Lascana Summer Club Event. Auch Andrej freut sich auf diesen neuen Lebensabschnitt: "Jetzt erstmal Kisten auspacken und das, was so ansteht."

Für Andrej ist München kein unbekanntes Terrain. Vor 15 Jahren lebte er bereits für eine gewisse Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt, doch nun entdeckt er mit Annika die Stadt neu. Die beiden genießen die hohe Lebensqualität, die München bietet, und schätzen die Nähe zu den Alpen. In den nächsten Wochen stehen viele Besuche bei Möbelhäusern und Onlineshopping auf der Tagesordnung, damit ihr gemeinsames Zuhause schon bald richtig gemütlich wird.

Andrej und Annika erlebten in der Vergangenheit Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Nach einer Trennung Anfang des Jahres hatte das Paar wieder zueinandergefunden und arbeitet seither an einer stärkeren Bindung. Beide betonen, wie wichtig offene Kommunikation und gegenseitiges Verständnis in ihrer Partnerschaft geworden sind. Annika, die als Social-Media-Star bekannt ist, und der ehemalige Bachelor Andrej haben seitdem gelernt, achtsamer miteinander umzugehen und freuen sich nun, ihre Zweisamkeit in einem neuen Zuhause zu genießen.

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung im Juni 2025

Getty Images Andrej Mangold und Aninka Jung, Juli 2025

Instagram / dregold Annika Jung und Ex-Bachelor Andrej Mangold