Tagelang vermisst: Jesse Bairds Leichnam wurde gefunden!

Nun ist es traurige Gewissheit. Vor wenigen Tagen wurden Jesse Baird und sein Partner Luke Davies als vermisst gemeldet. Blutspuren in dem Haus des australischen TV-Moderators ließen schnell darauf schließen, dass den beiden etwas Schlimmes zugestoßen sein muss. Am Freitag stellte sich schließlich jemand der zuständigen Polizei: Jesses Ex-Freund, der Polizist Beau Lamarre-Condon. Doch er hatte bisher nicht mit den Beamten kooperieren wollen, weswegen Jesse und Luke nicht gefunden wurden. Nun ist aber klar: Die beiden sind tot...

Wie unter anderem Mirror berichtet, verriet der Tatverdächtige der Polizei schließlich doch, wo sich Jesse und Lukes Leichname befanden. Laut den zuständigen Behörden wurden die zwei in einem Haus in der Stadt Bungoria, die ungefähr vier Stunden südlich von Sydney liegt, tot aufgefunden. Des Weiteren heißt es, dass ihre leblosen Körper unter Stein und Schutt entdeckt wurden. Zudem wurden zwei Surftaschen sichergestellt, in denen Jesse und Luke vermutlich transportiert wurden. Ein Sprecher der Polizei erklärte: "Wir sind uns ganz sicher, dass wir Jesse und Luke gefunden haben."

Derweil ist noch immer unklar, warum Beau Jesse und Luke mutmaßlich tötete. Klar ist wohl hingegen, dass er beim Verwischen seiner Spuren Hilfe hatte. So soll ihm eine Kollegin eine Art Schlauch geborgt haben, mit der er sein Auto reinigen konnte, in dem er den Leichnam transportierte. Es sei jedoch davon auszugehen, dass Renée Fortuna nicht wusste, dass sie Beau beim Vertuschen eines Doppelmordes half.

Instagram / jessebairddd Jesse Baird mit seinem Freund Luke

Instagram / jessebairddd Jesse Baird im Februar 2023

Instagram / jessebairddd Jesse Baird im Januar 2022

