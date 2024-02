Vermisst und wohl tot: Neue Entwicklung im Fall Jesse Baird!

Es gibt neue Details! In der vergangenen Woche wurde Jesse Baird als vermisst gemeldet. Auf seinem Anwesen wurden daraufhin großen Mengen an Blut sowie einige Patronenhülsen gefunden. Am Freitag stellte sich dann der Ex-Freund des australischen TV-Moderators, der Polizist Beau Lamarre-Condon. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sowohl Jesse als auch sein Partner tot sind. Doch bisher fehlt vom Leichnam der beiden noch jede Spur. Nun wird aber bekannt, dass der Polizist beim Verwischen seiner Spuren offenbar Hilfe bekam...

Im Fall des vermissten TV-Moderators und seinem Freund hat die zuständige Polizei nun einen weiteren Verdächtigen auf dem Zettel. Es handelt sich um die Beamtin Renee Fortuna. Wie Mirror berichtet, soll sie Jesses Ex-Freund Beau "unwissentlich" beim Verwischen seiner Tatspuren geholfen haben. So habe sie dem Polizisten einen Schlauch geborgt, mit dem er das Fahrzeug reinigen konnte, mit dem der Leichnam der Opfer wohl weggeschafft wurde. Die Fingerabdrücke in und rund um den Wagen wurden zudem als Renees identifiziert. Aktuell geht man jedoch davon aus, dass sie nicht wusste, dass sie ihrem Kollegen beim Vertuschen eines Mordes half. Dennoch wurde sie ebenfalls wegen Doppelmordes angeklagt.

Am vergangenen Freitag stellte sich Beau der zuständigen Polizei. Die Patronen, die im Haus des Moderators gefunden worden, sind identisch zu der in seiner Dienstwaffe. Bisher lieferte er den Behörden aber noch keine Anhaltspunkte, wo sich der Leichnam der beiden befinden könnte.

Anzeige

Instagram / jessebairddd Jesse Baird mit seinem Freund Luke

Anzeige

Instagram / jessebairddd Jesse Baird im Januar 2022

Anzeige

Instagram / jessebairddd Jesse Baird im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de