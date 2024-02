Ermordet? Australischer TV-Moderator Jesse Baird vermisst

Erschreckende Nachrichten aus Australien. Der Moderator Jesse Baird war ein bekanntes Gesicht bei dem Fernsehsender Channel Ten und arbeitete unter anderem auch als Reporter auf dem roten Teppich. Er war außerdem immer wieder in der Morning-Show zu sehen. Schon seit Anfang der Woche wird er jedoch vermisst, ebenso wie sein Partner Luke. Nun findet die australische Polizei Beweise, die auf einen Mord an Jesse schließen lassen.

Wie mehrere Medien, unter anderem OK! berichten, wird der Moderator seit Montag vermisst. Die Polizei fand daraufhin viel Blut und Patronenhülsen in seinem Haus, von ihm und seinem Partner fehlt jedoch noch immer jede Spur. Wenig später stellte sich Jesses Ex-Freund Beau, der als Polizist arbeitet, der örtlichen Polizei. Die Patronen, die am Tatort gefunden wurden, sind identisch mit denen seiner Dienstwaffe.

Das löste eine riesige Suchaktion aus – bislang noch ohne Erfolg. Rund 28 Kilometer von Jesses Haus, dem mutmaßlichen Tatort, wurde jedoch in einem Müllcontainer blutige Kleidung, ein Handy und Kreditkarten gefunden. Die Suche nach Jesse und Luke dauert noch an, jedoch halten die Polizeibeamten seinen Ex-Freund Beau für verantwortlich und gehen von einem Mord aus.

Jesse Baird, australischer TV-Star

Jesse Baird mit seinem Freund Luke

Jesse Baird im Dezember 2021

