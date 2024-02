Monate vor Tod: Schemenhafte Gestalt an Jesse Bairds Bett!

Es gibt weitere schaurige Details. Nachdem der australische TV-Moderator Jesse Baird tagelang vermisst wurde, machte die traurige Nachricht Schlagzeilen, dass er und sein Partner Luke Davies tot aufgefunden wurden. Der Ex-Freund des Australiers gilt als Tatverdächtiger. Nun äußern sich Freunde des Verstorbenen über ein Geschehen, das sich vor seinem Tod abgespielt habe: Jesse erzählte vor seinem Ableben vom Schatten einer Gestalt in seinem Schlafzimmer!

Wie 9 News berichtet, habe sich der Vorfall im August vergangenen Jahres ereignet. So habe der 26-Jährige seinen Freunden mitgeteilt, dass er eine schemenhafte Gestalt am Fußende seines Bettes wahrgenommen habe, als er nachts aufwachte. Diese schaurige Erfahrung habe die Fernsehbekanntheit damals jedoch nicht der Polizei gemeldet.

Ob es sich dabei um Jesses Ex-Freund handele, der als Tatverdächtiger im Mordfall gilt, ist nicht bekannt – zum besagten Zeitpunkt führte der Verstorbene mit ihm nämlich noch eine Beziehung. Ein stellvertretender Kommissar der NSW-Polizei merkt an: "Es wurden Aktivitäten in diesem Haus gemeldet, die im Nachhinein verdächtig erscheinen, aber [...] im August des Vorjahres waren sie meines Wissens nach immer noch in einer Art Beziehung."

