Deutsche Fußballfrauen schaffen die Olympia-Qualifikation!

Ein schöner Abend für Fußballfans! Das Spiel um Platz drei bei der Nations League ist eigentlich nicht so bemerkenswert. Bei der Partie Deutschland gegen die Niederlande ging es allerdings um mehr als nur das Treppchen. Nachdem die DFB-Frauen gegen Frankreich mit 2:1 ausgeschieden waren, mussten sie dieses Spiel gewinnen, um die Teilnahme an den diesjährigen Olympischen Spielen zu sichern. Dank eines Sieges dürfen sich die deutschen Fußballerinnen nun auf einen Sommer in Frankreich freuen!

Deutschland konnte das spannende Spiel mit 2:0 für sich entscheiden. In der ersten Halbzeit sorgten ein paar Unsicherheiten in der deutschen Defensive für Unruhe, allerdings erarbeitete sich die Offensive um Alexandra Popp, Giulia Gwinn (24) und Klara Bühl auch einige Chancen. Nach einer perfekten Vorarbeit ihres Teams schoss Klara dann das 1:0 in der zweiten Halbzeit. Mit einem Kopfballtor in der 78. Minute konnte Lea Schüller den Sieg endgültig festmachen.

Die Olympia-Teilnahme ist ein wichtiger Erfolg für die deutsche Mannschaft um Interimstrainer Horst Hrubesch (72). Nach der WM-Pleite in Australien war die langjährige Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg (56) wegen Krankheit beurlaubt worden, bevor ihr Vertrag komplett aufgelöst wurde. Horst wird laut Sport1 noch bis nach den Olympischen Sommerspielen im Amt bleiben dürfen. Damit wird er der erste Trainer sein, der sowohl eine Männer- als auch eine Frauenmannschaft bei den Spielen begleitet.

Getty Images Lea Schüller auf dem Fußballplatz

Getty Images DFB-Frauen, UEFA Women's Nations League 2024

Getty Images Horst Hrubesch, vorrübergehender Bundestrainer

