Neue Details zum Tod von Thomas Kingston (†45) enthüllt

Es gibt neue Informationen zu dem tragischen Fall. Vor einigen Tagen war die erschütternde Nachricht bekannt geworden, dass Thomas Kingston plötzlich verstorben ist. Der Mann von Lady Gabriella Windsor (42) wurde am Sonntagabend in der Nähe seines Elternhauses in Gloucestershire leblos aufgefunden. Laut der offiziellen Obduktion konnte eine Kopfverletzung als Todesursache festgestellt werden. Nun gibt es weitere Details zu Thomas' Ableben.

Die leitende Gerichtsmedizinerin erklärte gegenüber The Telegraph, dass der Verstorbene am Sonntag noch mit seinen Eltern zu Essen aß. Die zwei sollen sich ohne ihren Sohn zu einem Spaziergang aufgemacht haben – Thomas sei im Haus alleine zurückgeblieben. Als sie zurückkehrten, soll der 45-Jährige verschwunden gewesen sein. Seine Eltern sollen ihn dann mit einer schweren Kopfverletzung in einem Nebengebäude gefunden haben, zu dem sich der Vater gewaltsam Zutritt verschaffen habe. In der Nähe seines leblosen Körpers soll eine Waffe gefunden worden sein.

Thomas hinterlässt neben seinen Eltern seine Frau Gabriella und die royale Familie. Die Tochter von Queen Elizabeths (✝96) Cousin teilte ein persönliches Foto mit der Öffentlichkeit. Zu der Aufnahme, die unter anderem Express vorliegt, fügte die Witwe hinzu, dass ihr Thomas ein "außergewöhnlicher Mann" gewesen sei, "der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte".

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Thomas Kingston, 2022

Getty Images Thomas Kingston, 2019 in Windsor

James Whatling / MEGA Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston, Juni 2022



