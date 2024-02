"Schockierend": Thomas Kingstons Freunde überrascht sein Tod

Niemand sah es kommen! Am Dienstagabend schockten traurige Neuigkeiten aus der Welt der britischen Royals: Thomas Kingston, der Ehemann von Lady Gabriella Windsor (42), verstarb überraschend im Alter von 45 Jahren. Der Finanzexperte war der Schwiegersohn von Prinz Michael von Kent, dem Cousin von Queen Elizabeth II. (✝96) Stimmen aus dem engsten Umfeld des Paares beweisen nun: Thomas' Tod kam völlig unerwartet!

"Es ist absolut schockierend. Keiner von uns hat es kommen sehen", äußert sich ein Freund der Familie im Gespräch mit Mail Online. Ein anderer sah die beiden noch vor wenigen Tagen in der Londoner National Gallery: "Sie schienen glücklich und positiv wie immer." Vor allem Ella sei "sehr gesprächig" gewesen.

Vor wenigen Wochen wurde das Ehepaar zum letzten Mal bei einer Veranstaltung fotografiert: Gabriella und Thomas besuchten am Valentinstag gemeinsam ein Event in London, das von ihrem Bruder Lord Frederick organisiert wurde. Auf Schnappschüssen, die Hello vorliegen, zeigten sich die beiden bestens gelaunt.

Thomas Kingston, 2022

Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2019

Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston, Juni 2022

