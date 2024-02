Nach plötzlichem Tod: Thomas Kingston wird nun obduziert

Die britischen Royals sind aufgrund des Todes von Thomas Kingston in Trauer: Wie der Buckingham Palace vor wenigen Tagen verkündete, war der Finanzexperte am Sonntagabend tot in Gloucestershire aufgefunden worden. Er war mit Lady Gabriella Windsor (42) verheiratet und war der Schwiegersohn des Prinzen Michael von Kent. Laut Medienberichten sollte bereits am 28. Februar eine Obduktion durchgeführt werden – doch erst jetzt verkünden die leitenden Stellen den Beginn der Untersuchung!

Wie Hello! berichtet, gibt es nun ein offizielles Statement eines Gerichtsbeamten. "Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die leitende Gerichtsmedizinerin für Gloucestershire, Katy Skerrett, am Freitag, den 1. März 2024, um 14:00 Uhr im Gerichtsgebäude von Gloucestershire die Untersuchung des Todes von Thomas Henry Robin Kingston einleiten wird", heißt es in der Erklärung.

Erst vor wenigen Wochen wurden Gabriella und Thomas noch zusammen auf einer Veranstaltung abgelichtet: Am Valentinstag besuchte das Paar gemeinsam ein Event in London, das von ihrem Bruder Lord Frederick veranstaltet wurde. Schnappschüsse, die Hello! veröffentlichte, zeigen die beiden gut gelaunt.

Anzeige

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2022

Anzeige

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2019

Anzeige

James Whatling / MEGA Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de