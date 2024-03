Todesursache von Lady Gabriellas Mann Thomas (†) steht fest

Jetzt besteht Gewissheit. Vor wenigen Tagen schockierte der plötzliche Tod von Thomas Kingston die Royals. Der Mann von Lady Gabriella Windsor (42) wurde am vergangenen Sonntag in Gloucestershire tot aufgefunden. Er wurde nur 45 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt soll es laut Medienberichten keine verdächtigen Umstände und keine anderen Beteiligten gegeben haben. Eine Obduktion sollte schlussendlich Klarheit schaffen. Jetzt steht Thomas' Todesursache offiziell fest.

Wie unter anderem The Sun berichtet, führten Gerichtsmediziner am Mittwoch die Obduktion durch. Die Untersuchung ergab: Thomas' starb an einer Kopfverletzung. Neben seinem leblosen Körper, der in der Nähe seines Elternhauses gefunden worden war, wurde zudem eine Waffe entdeckt.

Der Schmerz des Verlusts sitzt vor allem bei seiner Frau tief. Nur wenige Stunden nach seinem Tod hatte Lady Gabriella ein privates Foto ihres verstorbenen Mannes geteilt. Sie zollte ihm mit liebevollen Worten Tribut. Er sei ein "außergewöhnlicher Mann" gewesen, "der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte".

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2022

Getty Images Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston bei der Beerdigung von Prinz Philip

James Whatling / MEGA Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston, Juni 2022

