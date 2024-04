Nach Thomas' Tod: Lady Gabriella zieht in Kensington-Palast

Lady Gabriella Windsor (43) zieht wohl bei ihren Eltern ein. Die Tochter von Prinzessin Michael von Kent (79) und Prinz Michael von Kent (81) musste kürzlich einen schweren Verlust verkraften: Ihr Mann Thomas Kingston (✝45) war Ende Februar tot aufgefunden worden. Durch die schwere Zeit muss die Adelige aber nicht alleine: Ihre Eltern stehen ihr bei. Wie ein Freund der Prinzessin gegenüber Daily Mail berichtet, soll Gabriella nun zurück zu ihren Eltern in den Kensington-Palast gezogen sein. "Sie wollten Ella bei sich haben und sie wollte nicht alleine in dem Haus zurückbleiben, in dem sie mit Thomas gelebt hat."

Ende Februar verkündete der Buckingham-Palast, dass Thomas im Alter von 45 Jahren plötzlich verstorben ist. "Tom war ein außergewöhnlicher Mann, der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte. Sein Tod ist ein großer Schock für die ganze Familie, und wir bitten Sie, unsere Privatsphäre zu respektieren, während wir sein Ableben betrauern", hieß es in dem Statement. Eine Sprecherin erklärte außerdem gegenüber Hello!: "Der König und die Königin wurden über den Tod von Thomas informiert und trauern mit Prinz und Prinzessin Michael von Kent und allen, die ihn kannten, um ein sehr geliebtes Mitglied der Familie."

Kurz nach seinem Tod wurden zudem weitere Details zu den Umständen seines Todes öffentlich. Die leitende Gerichtsmedizinerin erklärte gegenüber The Telegraph, dass Thomas vor seinem Tod noch mit seinen Eltern gegessen habe. Danach sollen die beiden ohne ihren Sohn spazieren gegangen sein – als sie zurückkamen, sei er verschwunden gewesen. Schließlich sollen seine Eltern ihn mit einer schweren Kopfverletzung in einem Nebengebäude gefunden haben. Bei seiner Leiche wurde wohl eine Waffe gefunden.

Getty Images Prinz und Prinzessin Michael von Kent, 2009

Getty Images Thomas Kingston, Mann von Lady Gabriella Windsor

