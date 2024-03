Die Royals nahmen Abschied: Thomas Kingston wurde beerdigt

Thomas Kingston (✝45) wurde vor wenigen Wochen tot aufgefunden. Enge Freunde und Familie kamen am heutigen Dienstagmorgen zusammen, um sich von ihm zu verabschieden – er wurde zu Grabe getragen. Wie unter anderem Hello! Magazine berichtet, fand seine Trauerfeier sowie seine Beisetzung in der Chapel Royal im St. James's Palace in London statt. Rund 140 Menschen waren anwesend, um Thomas Lebewohl zu sagen. Darunter seine Frau Lady Gabriella Windsor (42) sowie ihre Eltern, der Prinz und die Prinzessin Michael von Kent (79).

Auch Prinz William (41) kam, allerdings ohne seine Frau Prinzessin Kate (42). Der britische Thronfolger soll den Trauerzug für den verstorbenen Finanzier angeführt haben. Sein Vater, König Charles III. (75), blieb der Beisetzung hingegen fern. Die genauen Gründe für sein Fehlen sind nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass der britische Regent aufgrund seiner Krebserkrankung nicht teilnahm und sich weiterhin seiner Behandlung widmet.

Im Anschluss an die private Trauerfeier folgte die Einäscherung von Thomas' Leichnam, wie das Onlinemagazin weiter berichtet. Er wurde nur 45 Jahre alt. Eine Obduktion ergab, dass der Royal wegen der Folgen einer "katastrophalen Kopfverletzung" aus dem Leben schied.

Getty Images Prinz William und König Charles im Juli 2023

Getty Images Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston bei der Beerdigung von Prinz Philip

