Richard Lewis' Witwe meldet sich erstmals nach seinem Tod

Joyce Lapinsky bricht ihr Schweigen. Die Produzentin musste vor wenigen Tagen einen schmerzlichen Verlust verkraften: Ihr Mann Richard Lewis starb im Alter von 76 Jahren. Der Komiker hatte einen Herzinfarkt erlitten und auch im Vorfeld mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2023 machte er öffentlich, an Parkinson erkrankt zu sein. Joyce hatte sich nach Richards Tod zurückgezogen. Doch nun meldet sie sich erstmals persönlich bei seinen Fans.

Auf dem X-Account ihres verstorbenen Mannes veröffentlichte die Brünette einen Beitrag, in dem sie sich bei seiner Community zunächst für die vielen liebevollen Nachrichten bedankt. "Er wäre überglücklich und gerührt, genau wie ich", macht Joyce deutlich. Da sie viele Nachfragen erhalten habe, wie man sich an Richards Andenken beteiligen könnte, machte sie auf eine Wohltätigkeitsorganisation namens "Comedy Gives Back" aufmerksam. Ihr Mann hätte sich über Spenden für diesen oder einen anderen wohltätigen Zweck sehr gefreut.

Richard und Joyce hatten sich 1998 bei einer Album-Releaseparty der Beatles-Legende Ringo Starr (83) kennengelernt. 2004 hatte der "Lass es, Larry!"-Star seiner Auserwählten dann die Frage aller Fragen gestellt. Ein Jahr später folgte die Hochzeit.

Anzeige

Getty Images Richard Lewis und seine Frau im Februar 2015 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Richard Lewis und seine Frau Joyce

Anzeige

Getty Images Komiker Richard Lewis und seine Frau Joyce

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de