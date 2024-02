"Lass es, Larry!"-Darsteller Richard Lewis ist gestorben

Die Comedy-Welt trauert um Richard Lewis. Er gehörte zu den beliebtesten und verehrtesten Comedians der USA. Obwohl er anfangs Marketing studiert hatte, widmete er sich in den 1970er-Jahren Stand-up-Comedy. 1974 gelang ihm sein Durchbruch in New York City, da er regelmäßig in Late-Night-Shows auftrat. Unter anderem hatte er seinen größten Auftritt in der "Johnny Carson Show" und spielte sich selbst in der Serie "Lass es, Larry!". Doch nun ist Richard in Los Angeles verstorben.

Laut Berichten von Deadline bestätigte sein Publizist Jeff Abraham den Tod des Comedians. Richard verstarb vergangene Nacht im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt. Erst im April vergangenen Jahres gab er bekannt, dass er an Parkinson erkrankt sei. Bei der Krankheit hören die Nervenzellen auf, den Botenstoff Dopamin zu produzieren, und sterben somit schneller ab.

Zahlreiche Promis bekunden bereits ihr Beileid im Netz. "Ein brillant witziger Mann, der von allen vermisst werden wird. Die Welt brauchte ihn jetzt mehr denn je", schrieb Albert Brooks. Aber auch Bette Midler (78) teilte auf X folgende Worte: "Der große Richard Lewis ist gestorben." Richard berührte nicht nur die Comedy-Welt, auch die Fans trauern um ihn: "Ich bin bestürzt, dass Richard Lewis verstorben ist. Er war eine Legende."

