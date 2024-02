Dank ihm nüchtern: Jamie Lee Curtis trauert um Richard Lewis

Er half ihr in einer schweren Zeit. Der Tod von Richard Lewis (✝76) ist eine traurige Nachricht für alle Comedy-Fans. In den 70ern hatte der US-Amerikaner seinen Durchbruch in der "Johnny Carson Show", worauf viele Gastrollen in Komödien folgten. Außerdem spielte er drei Jahre lang an der Seite von Jamie Lee Curtis (65) eine Hauptrolle in der Serie "Alles außer Liebe". Die Schauspielerin kämpfte zu dieser Zeit mit einem Alkoholproblem. Nun verrät sie in ihrem persönlichen Nachruf an Richard, dass er ihr half, nüchtern zu werden.

Auf Instagram ehrt Jamie ihren langjährigen Freund mit einem emotionalen Text: "Er ist der Grund, warum ich nüchtern bin. Er hat mir geholfen. Allein für diesen Akt der Gnade bin ich ihm für immer dankbar." Richard sei selbst nüchtern gewesen und habe sie dadurch unterstützt. Außerdem bewundere sie das Talent des "Lass es, Larry!"-Darstellers: "Er war ein ganz wunderbarer Schauspieler. Tiefgründig und so verdammt lustig."

Der Komiker war für viele Hollywoodstars ein Vorbild. Ben Stiller (58) schrieb auf X: "Ich habe nie ein freundlicheres, einfühlsameres Comedy-Genie getroffen. [...] Ich fühle mich sehr geehrt, ihn all die Jahre gekannt zu haben und ich bin traurig, dass ich ihn nicht wiedersehen werde." Richard sei ein Freund der Stiller-Familie gewesen und der "Zoolander"-Darsteller habe ihn gekannt, seit er ein Kind war.

Getty Images Richard Lewis, Schauspieler

Getty Images Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "The Covenant"

Getty Images Richard Lewis

