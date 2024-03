Wutausbruch beim Dreh: Wen beschuldigt Rebecca Ferguson?

Sie hat ihm nie verziehen. Rebecca Ferguson (40) arbeitete als Schauspielerin schon mit vielen berühmten Kollegen zusammen. Filme wie Mission: Impossible und "Greatest Showman" machten sie bei einem Millionenpublikum bekannt. Momentan ist sie mit Zendaya (27), Timothée Chalamet (28) und den anderen Dune: Part Two-Darstellern auf Promotour. Dabei erzählt sie nun von einer unschönen Erfahrung an einem Filmset. Rebecca wurde angeschrien und beleidigt – doch von wem?

In einem Interview für "Reign with Josh Smith" erinnert sich die Schwedin: "Ich habe einen Film mit einem absoluten Idioten als Co-Star gedreht." Sie sei damals weinend vom Set gegangen, als der unbenannte Kollege ihr vorwarf: "Du nennst dich Schauspielerin? Wie soll ich damit arbeiten? Was soll das?" Im Gespräch stellt sie klar, dass es sich weder um Tom Cruise (61) noch um Hugh Jackman (55) handele.

Die TikTok-Detektive glauben, dem Täter schon auf der Spur zu sein. Ein Fan, dessen Kommentar über 3000 Likes hat, vermutet: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Hugh Grant (63) war, da sie sich weigerte, mit ihm zusammen interviewt zu werden." Allerdings hebt Rebecca im Interview hervor, dass der Übeltäter die Nummer eins auf dem Drehplan gewesen sei und das war Hugh bei ihrem gemeinsamen Film "Florence Foster Jenkins" nicht. Eine andere Vermutung der Fans ist Michael Fassbender (46), mit dem sie den Thriller "Schneemann" drehte.

Anzeige

Getty Images Rebecca Ferguson und Tom Cruise

Anzeige

Getty Images Rebecca Ferguson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de