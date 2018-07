Putzige Baby-News aus Hollywood: Die Schauspielerin Rebecca Ferguson (34) verriet im Januar in einer amerikanischen Talkshow, dass sie in anderen Umständen ist. Nur einen Monat später präsentierte sich die "The Greatest Showman"-Darstellerin dann mit einem deutlich erkennbaren Babybauch bei den British Academy Film Awards in London. Nun hält sie endlich ihr ganzes Glück in den Armen – Rebecca ist Mutter einer Tochter geworden!

Diese freudige Neuigkeit bestätigte erst kürzlich ein Sprecher der 34-Jährigen gegenüber People. So wurde Rebecca mit ihrem neugeborenen Mädchen vergangenen Donnerstag vor der großen Premiere des neuen Mission: Impossible-Streifens, in dem sie an der Seite von Tom Cruise (56) mitspielt, gesehen. Ihre kleine Prinzessin ist nicht ihr erstes Kind – die Leinwandschönheit hat aus einer früheren Beziehung einen elfjährigen Sohn.

Weitere Details zu ihrem Baby-Girl behielt die gebürtige Schwedin bisher für sich. Auch, wie ihr kleines Mädchen heißt, gab Rebecca bisher noch nicht bekannt. Was meint ihr – wird Rebecca ihrem Kind einen ungewöhnlichen Namen geben? Stimmt in der Umfrage ab!

Flynet - Splash News Rebecca Ferguson bei den BAFTAs 2018

Pascal Le Segretain/Getty Images Rebecca Ferguson, Schauspielerin

Tim P. Whitby/Getty Images Rebecca Ferguson, Schauspielerin

