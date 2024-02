Atemberaubende Looks: Die "Dune"-Stars glänzen in New York!

Bei der glamourösen Premiere von Dune: Part Two am 25. Februar in New York City zog selbstverständlich vor allem der Cast alle Blicke auf sich. Besonders Zendaya (27) und Florence Pugh (28) stachen hervor und begeisterten die anwesenden Fans und die Fotografen mit ihren atemberaubenden Outfits. Die in Kalifornien geborene Schauspielerin trug eine weiße Robe mit Cut-outs – die Britin ein fließendes, graues Kleid. Ihre männlichen Co-Stars schmissen sich für die Vorstellung des mit Spannung erwarteten zweiten Teils der epischen Sci-Fi-Saga ebenfalls in Schale.

Der Hauptdarsteller des Streifens Timothée Chalamet (28) erschien in einem Lederlook. Lässig posierte der "Call Me By Your Name"-Star mit einer Sonnenbrille auf dem roten Teppich und lächelte oftmals verschmitzt in die Kameras. Austin Butler (32) kreuzte etwas eleganter auf. Er entschied sich für ein schwarz-weißes Ensemble. Sein kurzes, helles Sakko passte perfekt zu Zendayas Outfit: Ein tolles Bild für die anwesenden Fotografen.

Erst vor wenigen Tagen sorgten Zendaya und Timothée für einen besonderen Auftritt bei der "Dune"-Premiere in Südkorea. Die beiden posierten nämlich im Partnerlook und brachten damit die Fans zum Ausrasten. Ihre Leder-Overalls mit vielen kleinen Details passten perfekt zur futuristischen Stimmung ihres neuen Filmes. Die Fans wurden somit schon vorab in die Welt von "Dune" abgeholt und auf die Storyline vorbereitet.

"Dune: Part Two" verspricht, an die eindrucksvollen Leistungen des ersten Teils anzuknüpfen. Das dürfte gar nicht so einfach sein. Denn dieser fand sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum für seine visuelle Grandiosität und tiefgründige Geschichte Anerkennung. Zendaya und Florence Pugh, die beide für ihre großartigen schauspielerischen Fähigkeiten bekannt sind, werden sicherlich zu den Highlights des Films gehören. Die Premiere in New York City bot einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Fans erwarten dürfte und setzte damit hohe Erwartungen an das filmische Erlebnis, das "Dune: Part Two" bieten soll.

Zum Erfolg des Filmes trägt sicherlich nicht nur die Storyline bei, sondern auch die Schauspieler und ihre Freundschaft untereinander. So betonte Timothée erst vor wenigen Tagen gegenüber Entertainment Weekly, dass seine Co-Stars "Superpower-Schauspieler" seien. "Sie wissen instinktiv, wie man es schafft, in einem Film dieser Größe zu agieren und dabei eine starke Präsenz beizubehalten, während sie gleichzeitig natürlich wirken", schwärmte er von Zendaya und Co. Ihre Professionalität könnten sie auch in schwierigen Szenen wahren. In "Dune: Part Two" kommt es zwischen den Hauptcharakteren nämlich zum Kuss. Auch wenn es für Timothée und Zendaya komisch sei, zögen sie die Sache durch, erklärten sie ebenfalls gegenüber dem Medium: "Ich glaube, wir beide denken: 'Na gut. Das ist unser Job. Okay, wir machen das'."

