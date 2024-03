Diese Stars sind in diesem Jahr wohl nicht bei den Oscars!

Schwänzen sie das Mega-Event etwa? Die Oscar-Preisverleihung startet in wenigen Stunden. Dann werden wieder Stars aus aller Welt über den roten Teppich schreiten und ihre glamourösen Looks präsentieren. Und nicht nur das: Vielleicht können sich Zuschauer auch auf das ein oder andere Pärchendebüt bei der Veranstaltung freuen. Während die Fans dem Abend voller Spannung entgegenfiebern, können sie auf den Auftritt einiger Stars wohl nur vergeblich hoffen...

Eine Quelle verrät gegenüber ET, dass Model Gigi Hadid (28) beispielsweise nicht plant, an dem großen Event teilzunehmen. Neugierige Fans fragten sich zuvor, ob die Blondine und ihr angeblicher neuer Freund Bradley Cooper (49) an dem Abend ihr Red-Carpet-Debüt feiern würden. "Gigi nimmt nicht mit Bradley an den Oscars teil und wird zu Hause bei ihrer Tochter sein", versicherte der Insider jedoch. Auch Eva Mendes (50) wird ihren Liebsten Ryan Gosling (43) wohl nicht auf dem roten Teppich beistehen. Das ist jedoch keine Seltenheit: Die Turteltauben zelebrieren per se keine gemeinsamen öffentlichen Auftritte.

An der Aftershow-Party der Veranstaltung nehmen neben den Nominierten auch hochkarätige Sänger und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teil. Zwei, die in diesem Jahr wohl nicht zur Party strömen werden, sind Nicki Minaj (41) und Drake (37). Die beiden Künstler geben an dem Oscar-Abend jeweils selbst ein eigenes Konzert.

