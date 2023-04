Eva Mendes zieht Privatleben mit Ryan dem rotem Teppich vor

Sie legt Wert auf ihr Privatleben! Schauspielerin Eva Mendes (49) und Ryan Gosling (42) sind seit über zehn Jahren ein Paar. 2014 und 2016 krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer beiden Töchter. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die beiden nun auch geheiratet haben sollen. Ansonsten ist über ihre Beziehung nicht viel bekannt, denn auch bei Events sieht man das Traumpaar nur selten gemeinsam. Jetzt nennt Eva die Gründe dafür!

In den Kommentaren zu einem Instagram-Post mit Ausschnitten von ihrem Film "The Place Beyond the Pines", den sie zusammen mit Ryan drehte, erklärt die Schauspielerin, warum man das Paar nicht oft öffentlich zusammen sehe. "Wir machen [keine Red-Carpet-Auftritte] zusammen. Die Bilder, die ich teile, poste ich nur, weil sie schon öffentlich sind. Damit fühle ich mich wohler", antwortet sie einem Fan unter dem Throwback-Video.

Eva führt in den Kommentaren weiter aus, dass sie und Ryan nur einen einzigen Auftritt auf dem roten Teppich gemeinsam absolvierten haben, und zwar als sie für "The Place Beyond the Pines" Promo machten. "Ich möchte unser Privatleben, das wir sehr schätzen, nicht preisgeben. Ich würde aber gerne noch einen weiteren Film mit ihm machen", erläutert sie.

Instagram / evamendes Eva Mendes im August 2022

Getty Images Ryan Gosling im Juli 2022

Instagram / evamendes Eva Mendes im November 2022

