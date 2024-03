Makellos für die Oscars: So bereiten sich die Megastars vor!

Der Countdown läuft! In dieser Nacht werden zum 96. Mal die Oscars verliehen. Bei der größten Nacht Hollywoods sind Stars und Sternchen aus aller Welt anzutreffen. Für ihren perfekten Auftritt auf dem Red Carpet schmeißen sie sich in ihre eleganteste Abendgarderobe. Auch ein makelloses Make-up und eine perfekt sitzende Frisur dürfen nicht fehlen. Doch damit nicht genug: Einige der großen Hollywoodstars haben für den perfekten Oscar-Schnappschuss noch das ein oder andere Beauty-Geheimnis parat!

Auf Instagram lässt Reality-Ikone Kim Kardashian (43) ihre Follower an ihren Oscar-Vorbereitungen teilhaben. Die Brünette postet ein Bild von sich, während sie sich inmitten einer Gesichtsbehandlung befindet. Eva Longoria (48) greift da zu einfacheren Mitteln: Für einen wachen Blick klebt sich die Schauspielerin lediglich kühlende Pads unter die Augen. Die Schauspielerin Blanca Blanco nahm ihre Follower sogar mit in die Badewanne. Auf dem Schnappschuss im Netz liegt die "Mission Possible"-Darstellerin mit hochgestecktem Haar in der Wanne und schreibt: "Ich bereite mich gerade auf die Oscar-Verleihung vor und pflege mein Haar."

Nun können sich die Oscar-Zuschauer auf den glamourösen Auftritt ihrer liebsten Stars freuen und sich von ihren extravaganten Abendroben begeistern lassen. Bereits bei der Oscar-Pre-Party haben sich die Stars mächtig in Schale geworfen – mal sehen, ob sie das heute Abend noch toppen können...

