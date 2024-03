Auf Oscar-Pre-Party: Das sind die schönsten Looks der Stars!

Die Stars waren mit ihren glamourösen Outfits ein echter Hingucker bei einer Vorveranstaltung anlässlich der Oscars 2024! Für die diejährige Vanities: A Night for Young Hollywood hübschten sich die Promis besonders auf. Das Event besuchte auch die Pretty Little Liars-Darstellerin Lucy Hale (34). Sie begeisterte in einem glänzenden trägerlosen Minikleid aus einem bronzefarbenen Material und zeigte ihre durchtrainierten Arme und langen Beine! Um nicht von ihrem stylishen Dress abzulenken, kombinierte die Schauspielerin dazu eine farblich abgestimmte Clutch sowie nudefarbene Pumps.

Auch die To All the Boys I’ve Loved Before-Darstellerin Lana Condor (26) besuchte die Pre-Party und entschied sich für ein elegantes Abendkleid aus einem fließenden Material in knalligem Rot. Dazu trug sie ihre lange dunkle Mähne leicht gewellt in einem Mittelscheitel und verzichtete auf Accessoires – lediglich eine goldene Clutch hielt die 26-Jährige in ihren Händen. Die männlichen Stars konnten sich aber auch sehen lassen: Unter anderem tauchte Barry Keoghan (31) in einem kakifarbenen Outfit auf. Dazu wählte er einen Mix aus verschiedenen Stoffen: Neben einer Lederjacke trug der gebürtige Ire eine weite Hose und ein glänzendes beiges Hemd.

Ein besonderes Detail bleibt dem geschulten Auge außerdem nicht verborgen: Neben einer schicken Uhr, die der 31-Jährige am Handgelenk getragen hatte, blitzte ein weiteres Accessoire hervor – und zwar ein Armband mit Sabrina Carpenters (24) Namen. Mit dieser soll der Schauspieler nämlich seit geraumer Zeit anbandeln – die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Bisher haben sich weder die Sängerin noch Barry offiziell zu den Spekulationen geäußert. Ein Insider plauderte jedoch gegenüber Us Weekly aus: "Sie haben es anfangs wirklich langsam angehen lassen, aber die Beziehung ist sehr intensiv."

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Getty Images Lana Condor, Schauspielerin

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

