"Oppenheimer" gewinnt Oscar in der Kategorie "Bester Film"

Am heutigen Abend wurden die Oscars zum 96. Mal verliehen. In der Kategorie "Bester Film" gingen die Streifen "American Fiction", "Anatomy of a Fall", Barbie, "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "Poor Things" und "The Zone of Interest" an den Start – doch am Ende konnte nur ein Film die Academy überzeugen: "Oppenheimer" gewinnt den Oscar in der Kategorie "Bester Film". "Ich könnte es leugnen, aber ich habe schon so lange von diesem Moment geträumt. Und jetzt stehe ich hier. Unser Team war einfach unglaublich bei diesem Film, also vielen Dank an Cast und Crew", erklärt die Produzentin Emma Thomas bei der Annahme des begehrten Goldjungen.

Für die Macher von "Oppenheimer" könnte es aktuell nicht besser laufen: In den vergangenen Monaten konnte das Historiendrama schon so einige Preise mit nach Hause nehmen. Unter anderem räumte "Oppenheimer" bei den BAFTA Awards sieben Preise ab, bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards wurde das Epos mit drei Trophäen geehrt.

"The Holdovers" sorgte kurz vor der diesjährigen Verleihung hingegen für negative Schlagzeilen: Wie Variety berichtete, werden dem Regisseur Alexander Payne und dem Drehbuchautor David Hemingson Plagiatsvorwürfe gemacht! Angeblich sollen die Macher des Streifens das Drehbuch des Films "Frisco" abgekupfert habe. Alexander gab vor den Vorwürfen hingegen zu, dass er die Inspiration von einem französischen Film aus dem Jahr 1935 "geklaut" habe. "Nicht die Geschichte, wie sie sich entwickelt, aber die Prämisse", betonte er dennoch in dem Podcast "The Rough Cut". Weder er noch David äußerten sich bislang zu den Schlagzeilen.

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur von "Oppenheimer"

Getty Images Der Cast von "The Holdovers" in London, Januar 2024

