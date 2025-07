Laura Dahlmeiers Leichnam kann nicht geborgen werden

Erst vor wenigen Minuten wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Laura Dahlmeier (31) ihren Unfall am Berg Laila Peak im Karakorum-Gebirge nicht überlebt hat. Nun sind weitere Details bekannt: Der Leichnam der Ex-Biathletin kann nicht geborgen werden. "Die Bergung des Leichnams ist für die Rettungskräfte unter den aktuell vorherrschenden schwierigen Bedingungen mit Steinschlag und einem Wetterumschwung am Laila Peak mit einem zu hohen Risiko verbunden und nicht realisierbar", heißt es in einer Mitteilung ihres Managements gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Laura war auf diesen Fall offenbar während des Bergsteigens bereits vorbereitet gewesen – denn sie selbst hatte zuvor schriftlich festgehalten, dass niemand sein Leben bei einer solchen Aktion gefährden solle. "Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen, die außerdem ausdrücklich darum bitten, Lauras letzten Wunsch zu respektieren", so ihr Management weiter. Die ehemalige Supersportlerin war am Montag, während sie sich mit einer Seilpartnerin am 5.700 Meter hohen Berg in Pakistan befand, von einem Steinschlag getroffen worden. Schnell eingeleitete Rettungsmaßnahmen mit einem Hubschrauber brachten keine Lebenszeichen.

Laura galt als eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der jüngeren Geschichte. Mit nur 25 Jahren beendete sie überraschend ihre Karriere. Sie gewann unter anderem sieben Weltmeistertitel und zweimal olympisches Gold. Geboren in Garmisch-Partenkirchen, widmete sie sich nach dem Leistungssport ihrer Leidenschaft für die Berge und war eine erfahrene Bergsteigerin. Zudem blieb sie dem Biathlon als ZDF-Expertin erhalten. Ihr Tod erschüttert nicht nur die Sportwelt, sondern auch ihre Fans und Menschen von überall – sie wurde nur 31 Jahre alt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dahlmeier 2019 in Schweden

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dahlmeier 2019

Anzeige Anzeige