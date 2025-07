Kiss-Cam-Fiasko: Droht Coldplay möglicherweise eine Anklage?

Coldplay-Sänger Chris Martin (48) sorgt erneut für Schlagzeilen: Bei einem Konzert der Band am 16. Juli in Massachusetts wurde der ehemalige Astronomer-CEO Andy Byron während einer sogenannten "Kiss Cam"-Einlage auf der Großleinwand gezeigt. Andy hatte die Leiterin der HR-Abteilung seines Unternehmens, Kristin Cabot, im Arm, beide reagierten sichtlich unangenehm berührt. Während Kristin ihr Gesicht verdeckte, duckte sich Andy schnell aus der Kameraeinstellung. Chris kommentierte die Szene spontan mit den Worten: "Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach sehr schüchtern." In den sozialen Medien wurde das Video viral, woraufhin Andys Arbeitgeber eine Untersuchung einleitete. Kurz darauf traten sowohl er als auch Kristin von ihren Positionen zurück.

Nach dem Vorfall kursierten Gerüchte, Andy könnte rechtliche Schritte gegen die Band einleiten, doch Experten sind sich einig: Ein solcher Fall hätte wenig Erfolgsaussichten. Der Anwalt Ron Zambrano erklärte gegenüber Fox News Digital, dass jemand, der ein öffentliches Konzert besucht, keine realistische Erwartung auf Privatsphäre habe, da der Ticketkauf eine implizite Zustimmung beinhalte. Auch juristische Schritte wegen vermeintlicher Verleumdung seien unwahrscheinlich, da Chris in seinem spontanen Kommentar keinerlei absichtliche Unwahrheiten geäußert habe. "Wenn man in der Öffentlichkeit ist, sollte man nichts tun, was man nicht auf Social Media sehen möchte", rät Experte John W. Day.

Chris zeigte sich nach dem Vorfall humorvoll und warnte in einem folgenden Konzert augenzwinkernd vor den Risiken des Jumbotrons. Seine scherzhaften Ansagen riefen sowohl bei den anwesenden Fans als auch in den sozialen Netzwerken positive Reaktionen hervor. Interessanterweise zog auch Chris' Ex-Frau Gwyneth Paltrow (52) Aufmerksamkeit auf sich, als sie im Rahmen einer humorvollen Zusammenarbeit als vorübergehende Sprecherin für Andys Firma Astronomer auftrat. Ihre ironischen Kommentare und die Leichtigkeit, mit der sie die Situation aufgriff, stehen im Kontrast zu der hitzigen Diskussion über den Vorfall auf der "Kiss Cam".

Getty Images Coldplay in Kalifornien 2020

Getty Images Chris Martin im September 2024

Getty Images Chris Martin, Colplay-Frontmann