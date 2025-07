Martin Rütter macht sich über Jenny Iglesias' Bellen lustig

In der aktuellen Staffel der RTL-Show Prominent getrennt sorgt Jennifer Iglesias (26) regelmäßig für Aufregung. Vor kurzem geriet die Love Island-Bekanntheit mit ihrem Mitstreiter Marco Cerullo (36) aneinander und beleidigte ihn inmitten eines Streits als "Hund". Doch damit nicht genug: Jennifer untermalte ihre Worte, indem sie lautstark zu bellen begann, um ihren Mitstreiter zu imitieren. Ein Video dieser Szene erlangte schnell große Aufmerksamkeit im Netz und wurde sogar von dem bekannten Hundeprofi Martin Rütter (55) aufgegriffen, der in seiner Instagram-Story spöttisch kommentierte: "Es gibt ja viele Arten des Bellens, hier perfekt imitiertes Bellen aus Unsicherheit und Frustration."

Während Martin Rütter das Ganze offenbar mit Humor nimmt, kommt Jennifers Verhalten in den sozialen Netzwerken alles andere als gut an. Unter einem Videobeitrag der Szene häufen sich kritische Kommentare von Nutzern, die sich über den Auftritt der Reality-TV-Darstellerin äußern. "Erwartet Respekt, aber verhält sich so. Null selbstreflektiert", schreibt ein Nutzer, während ein anderer spöttisch hinzufügt: "Was ist da bei der Erziehung bloß falsch gelaufen?" Die harsche Kritik dürfte ein Dämpfer für Jennifer sein, die in der Show nicht zum ersten Mal mit ihrer impulsiven Art negativ auffällt.

Schon vor wenigen Tagen zog ein Realitystar Martins Aufmerksamkeit auf sich. Das Erotikmodel Laura Müller hatte mit einer verrückten Aktion für ordentlich Wirbel gesorgt. Die Influencerin wollte Spürhunde so ausbilden, dass sie die Echtheit getragener Unterwäsche feststellen können. Martin zeigte sich darüber bei Instagram völlig fassungslos. "Ich habe jetzt wirklich allen Schwachsinn dieser Welt gehört und gesehen. Und dann kommt immer einer daher, der ist noch blöder. Also das kann doch nicht wahr sein", wetterte der Hundetrainer und ließ seinem Ärger freien Lauf.

Anzeige Anzeige

Collage: Michael Kremer / Future Image, RTL Collage: Hundeprofi Martin Rütter und Realitystar Jennifer Iglesias

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter, Hundeprofi