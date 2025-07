Heidi Klums Sohn Henry auf Abenteuerreise durch Brasilien

Heidi Klums (52) Sohn Henry Samuel (19) hat sich mit seiner Freundin Kayla Betulius auf ein aufregendes Abenteuer begeben. Das aufstrebende Model erkundet derzeit Brasilien und gibt dabei auf Instagram Einblicke in die Reise. Auf einem der Schnappschüsse posiert Henry in Camouflage-Shorts und gelben Flip-Flops mitten in der üppigen Dschungellandschaft. Ein weiteres Bild zeigt ein romantisches Motiv des Paares, das entspannt auf einem Felsen sitzt – Henry in einem Deutschland-Trikot, Kayla in einem luftigen roten Blumenkleid. Zu den Aufnahmen kommentierte Model-Mama Heidi begeistert: "Wunderschönes Brasilien. Was für eine großartige Zeit ihr zwei haben müsst."

Die Reise scheint außergewöhnliche Momente zu bieten, darunter ein Erlebnis am Praia do Forte, einem beliebten Touristenziel im brasilianischen Bahia. Dort ließ sich Henry von einem lokalen Künstler im Uirapuru-Reservat ein detailreiches Kunstwerk auf den Rücken malen, wie ein weiterer Post zeigt. Das fertige Design erstreckt sich über seinen gesamten Rücken und präsentiert die filigrane Arbeit des Künstlers. Henrys Ausflug nach Brasilien ist Teil seines noch jungen Erwachsenenlebens, in dem der Klum-Spross eigene Erfahrungen sammelt und neue Wege beschreitet: Kürzlich hatte er bekannt gegeben, dass er von der renommierten Modelagentur Next Management unter Vertrag genommen wurde. "Ich bin dankbar für diese Gelegenheit und freue mich darauf, meinen eigenen Weg in der Branche zu finden", erklärte er laut People.

Heidi, die Mutter von vier Kindern, sprach kürzlich über ihre Erfahrungen als Elternteil. Im Interview mit dem Magazin People teilte sie Einblicke in ihre Gedanken zur Erziehung: "Du hoffst, dass der Samen, den du in ihnen gepflanzt hast, wächst und sie gesunde, gute Menschen werden." Die Frau von Tokio Hotel-Musiker Tom Kaulitz (35) räumte ein, dass sie auch in Zukunft nicht aufhören werde, sich um ihre Kinder Sorgen zu machen. Besonders stolz machen die Mutter Kommentare von Fremden über Henry: "Manchmal kommt jemand und sagt: 'Ich habe gerade deinen Sohn kennengelernt. Er ist so freundlich und höflich.' Das bedeutet mir viel", verriet die deutsche Supermodel-Ikone.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei den AMAs, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / henrygunthersamuel Model Henry Samuel und Freundin Kayla Betulius posten Eindrücke ihrer Brasilien-Reise, Juli 2025.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025