Offizielles Statement zu Laura Dahlmeiers Tod veröffentlicht

Laura Dahlmeier (31) ist bei einer Expedition im Karakorum-Gebirge im Nordosten Pakistans ums Leben gekommen. Die langjährig erfahrene Bergsteigerin wurde am Montag bei einer Tour auf dem Laila Peak von einem Steinschlag erfasst, als sie sich auf einer Höhe von 5.700 Metern befand. Vor Kurzem bestätigte ihr Management den tragischen Vorfall und erklärte, die Ex-Biathletin habe ihre Verletzungen nicht überlebt. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal wurde nun ein emotionales Statement geteilt: "Wir nehmen Abschied von einem großartigen Menschen. Laura hat mit ihrer herzlichen und geradlinigen Art unser Leben und das Leben vieler bereichert. Sie hat uns vorgelebt, dass es sich lohnt, für die eigenen Träume und Ziele einzustehen und sich dabei immer treu zu bleiben."

Weiter heißt es: "Wir sind von Herzen dankbar, liebe Laura, dass wir an deinem Leben teilhaben durften. Unsere gemeinsamen Erinnerungen geben uns Kraft und Mut, unseren Weg weiterzugehen." Die ergreifenden Zeilen wurden mit einem Foto der einstigen Biathletin geteilt, das sie an der Spitze eines Berges zeigt. Im Hintergrund sind zahlreiche Berge zu sehen und spiegeln damit Lauras große Leidenschaft wider. Die Kommentare wurden wohl zum Schutz der Privatsphäre deaktiviert. Dennoch nehmen zahlreiche Menschen weltweit Abschied von der 31-Jährigen.

Kurz nach Bekanntwerden der Todesnachricht wurden weitere Einzelheiten zum tragischen Unfall bekannt. Wie das Management mitteilte, ist eine Bergung der verstorbenen Sportlerin angesichts der widrigen Wetter- und Steinschlagbedingungen am Laila Peak nicht möglich. "Die Bergung des Leichnams ist für die Rettungskräfte unter den aktuell vorherrschenden schwierigen Bedingungen mit Steinschlag und einem Wetterumschwung am Laila Peak mit einem zu hohen Risiko verbunden und nicht realisierbar", erklärte das Team um die ehemalige Biathletin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Laura sei jedoch schon vor Antreten ihrer Tour auf dieses Szenario vorbereitet gewesen. "Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen, die außerdem ausdrücklich darum bitten, Lauras letzten Wunsch zu respektieren", hieß es weiter.

Laura Dahlmeier, Biathletin

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2025

Getty Images / Adam Pretty Laura Dahlmeier, Olympische Winterspiele in Südkorea 2018