Ergreifend: Familie weint bei Trauerzug um Ozzy Osbourne

In Birmingham fand heute der Trauerzug für Ozzy Osbourne (†76) statt. Der Sarg des "Prince of Darkness" war mit violetten Blumen bedeckt und wurde durch die Straßen seiner Heimat gefahren. Nicht nur seine Fans nahmen dabei von der Musiklegende Abschied – sondern auch seine trauernde Familie. So weinte seine Witwe Sharon Osbourne (72) die ganze Zeit, während sie von ihren Kindern Kelly (40) und Jack (39) gestützt wurde, die ebenfalls sichtlich erschüttert waren. Auch Ozzys Tochter Aimee (41) und Sohn Louis waren dabei, um Lebewohl zu sagen. Kellys Verlobter Sid Wilson (48) konnte seine Tränen ebenfalls nicht zurückhalten, während er seinen kleinen Sohn auf dem Arm trug.

Die enge Verbindung zwischen Ozzy und seiner Heimat Birmingham wurde während des Trauerzugs einmal mehr deutlich. Vor der Black Sabbath Bridge hielt der Trauerzug für etwa fünf Minuten inne, während Fans laut People Ozzys Witwe zuriefen: "Wir lieben dich, Sharon." Angeführt von Sohn Louis, legte die Familie selbst Blumen nieder und hob zum Abschied die ikonischen Friedenszeichen in die Luft, ein Symbol, das Ozzys Karriere prägte. Am heutigen Abend ist eine private Beisetzung mit engeren Freunden und Familie geplant.

Ozzy war nicht nur eine Ikone der Musik, sondern auch ein echter Familienmensch. Seine geliebten Angehörigen bestätigten vor rund einer Woche den Tod des 76-Jährigen. "Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", hieß es gegenüber The Sun in einem Statement, welches von seiner Witwe sowie seinen Kindern unterzeichnet wurde. Ozzy starb in seinem Anwesen, Buckinghamshire, England. Die Rettungskräfte kämpften vor Ort vergebens zwei Stunden um sein Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Trauerzug, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Trauerzug, 2025

Anzeige Anzeige