"Blödes Gespräch": Danni Büchner wird von Twins überrascht

Reality-TV-Star Daniela Büchner (47) hat auf Instagram einen rührenden Einblick in das Leben mit ihren Zwillingen gegeben. Nach einem offensichtlich unangenehmen Gespräch, das die beiden Kinder mitbekommen hatten, entschlossen sie sich spontan, ihrer Mama eine Freude zu bereiten. "Die Zwillinge haben vorhin ein blödes Gespräch mitbekommen und ich war ein bisschen verärgert und ein bisschen traurig", erklärte Danni in ihrer Instagram-Story. Um sie aufzumuntern, baten die Geschwister um ein wenig Geld, um Daniela zu überraschen. "Dann sind sie rein in den Blumenladen und haben die Blumen gekauft samt Blumenvase. Die sind so einfühlsam", schwärmte sie und zeigte zuvor ein Foto des Straußes.

Die Zwillinge durften für ihre Überraschung sogar alleine zur Tankstelle gehen, was für beide offenbar ein kleines Abenteuer war. Doch der Weg dorthin betrug gerade einmal drei Minuten. Für Danni war die Geste besonders rührend, denn es schien genau der richtige Moment zu sein, um ihre Stimmung zu heben. Was genau vorgefallen ist, wollte die 47-Jährige jedoch nicht im Detail erklären. Sie ließ jedoch durchblicken, dass sie mit schwierigen Personen zu kämpfen hatte. "Manche Personen sind wie Zecken, die einem auf die Nerven gehen", betonte sie kryptisch.

Daniela lebt mit ihrer Familie auf der Sonneninsel Mallorca – und das bereits seit einigen Jahren! Ihre Tochter Joelina Karabas (25) hat sich vor geraumer Zeit dazu entschieden, nach Hamburg zu ziehen, um ihrem Traumjob als Flugbegleiterin nachgehen zu können. Bereits vor wenigen Wochen hatte Daniela gegenüber Promiflash betont, wie wohl sie sich auf Mallorca fühlt. "Sonne, Meer, das entspannte Leben hier. Klar, es ist nicht immer alles rosarot – aber Mallorca ist mein Zuhause. Ich fühle mich hier einfach richtig", schwärmte die TV-Bekanntheit damals und machte klar, dass die Insel für sie ein echtes Zuhause geworden ist.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Juli 2025

Instagram / dannibuechner Daniela Büchners Zwillinge Diego und Jenna, Juli 2025

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025