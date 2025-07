"Fiebertraum": Kim Virginia und Nikola haben Überschwemmung

Und täglich grüßt das Murmeltier: Bei Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) hat sich die nächste Katastrophe zugetragen. In ihrer neuen Bleibe, die eigentlich ihr Traumhaus hätte sein sollen, sorgte eine plötzliche Überschwemmung für Chaos. Kim teilte in ihrer Instagram-Story: "Vom Traumhaus zum Fiebertraum." Auswirkungen des Fiaskos waren auch im oberen Teil des Hauses zu sehen, wo das Wasser durch die Decke tropfte und sogar in die Leitungen für Elektrizität vordrang. Ein Video, das die Situation dokumentiert, zeigt Tropfwasser aus der Decke, während im Hintergrund ein Mann, vermutlich ein Handwerker, zu hören ist.

In der Story offenbarte Kim, wie zerstörerisch der Schaden tatsächlich ist: "Wir hatten heute einen der traumhaftesten Tage... Heute sind wirklich so, so, so große Träume von uns in Erfüllung gegangen und der Tag endet im Albtraum." Sie fügte sarkastisch hinzu: "Wenn ihr mich demnächst als knuspriges Hähnchen in der Story seht, wisst ihr Bescheid." Offenbar befürchtet Kim, dass durch das Wasser und die Elektrizität Explosionen und Kurzschlüsse entstehen könnten.

Doch so chaotisch der Einzug ins neue Haus aktuell immer noch ist, überraschten Kim und Nikola ihre Fans im Netz kürzlich mit ganz anderen Neuigkeiten. Die Auswanderin hatte auf Social Media angekündigt: "Wir haben einen Termin bei Tiffany." Hintergrund der überraschenden Neuigkeit war die Suche nach einem neuen Verlobungsring. Ihr ursprünglicher Ring war für Kim nicht mehr das Richtige, wie sie selbst erklärte. Sie betonte, dass zu viel damit verbunden sei und der Ring außerdem nie richtig gepasst habe. Den geplanten Besuch beim Luxusjuwelier hatte Nikola organisiert – etwa, um Kim einen zweiten Antrag zu machen?

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Juli 2025