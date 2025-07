Stephen Colbert (61), der charismatische Gastgeber von "The Late Show", kündigte an, dass seine beliebte Late-Night-Show nach zehn erfolgreichen Staffeln eingestellt wird. Die überraschende Nachricht wurde am 17. Juli in einer Aufzeichnung der Show publik gemacht. Stephen Colbert, der nach dem Ende der Sendung auf Jobsuche ist, deutete in der Folge am Montag, den 28. Juli, an, dass er sich eine zukünftige Karriere im Podcasting vorstellen könnte. Im Gespräch mit den "Las Culturistas"-Gastgebern Bowen Yang und Matt Rogers fragte er, ob das Podcasten Spaß mache, und suchte Rat für seinen möglichen nächsten Schritt. Die beiden Komiker gewährten ihm einen humorvollen und ehrlichen Einblick in ihre Welt.

Die Late-Night-Show selbst wird nicht aus Gründen mangelnder Qualität eingestellt, sondern aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen seitens CBS. Das Network lobte Stephen Colberts innovative Herangehensweise an politische Satire und hochkarätige Interviews und bezeichnete die Entscheidung als "schwer und rein finanziell bedingt". Während der Folge erklärte Matt Rogers, wie ihre eigene Podcast-Show während der Pandemie unerwarteten Erfolg hatte, da Zuhörer sich nach Verbindungen und authentischen Gesprächen sehnten. Ein Highlight der Sendung war sicherlich, als Bowen Yang Stephen scherzhaft vorschlug, einen Podcast mit seiner Ehefrau Evelyn McGee Colbert zu starten, bei dem sie ihre Dates dokumentieren und besprechen könnten.

Privat ist Stephen Colbert für seinen Humor und seine Hingabe zu seiner Familie bekannt. Seit 1993 ist er mit Evelyn – besser bekannt als Evie – verheiratet. Die beiden gelten als eines der beständigsten Paare in der Unterhaltungsbranche. Ihre Beziehung beruht, wie Stephen Colbert in früheren Interviews oft erwähnte, auf gegenseitigem Respekt und einer besonders starken Freundschaft. Vielleicht schlägt genau diese Verbindung eine Brücke zu seiner möglichen Zukunft im Podcasting – denn authentische, persönliche Gespräche könnten das Publikum genauso unterhalten wie seine Late-Night-Sendung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert und Evelyn McGee-Colbert, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert bei der "Saturday Night Live" Jubiläumsfeier in New York