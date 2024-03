Der "Everest"-Regisseur David Breashears ist verstorben!

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Der Regisseur und Produzent David Breashears ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Das gibt seine Familie in einer schriftlichen Erklärung bekannt, die Deadline vorliegt. "Mit großer Trauer teilen wir die Nachricht von David Breashears vorzeitigem Tod mit. David war ein geliebter Bruder, Onkel, Vater, Freund und Kollege und ein fürsorglicher, leidenschaftlicher Verfechter des Abenteuers, der Erforschung und der Gesundheit unseres Planeten", heißt es. Die genaue Todesursache ist bisher noch ungeklärt.

"Was ihn am meisten erfüllt hat – und was er sich für sein Vermächtnis wünscht – ist seine gemeinnützige Organisation GlacierWorks, die er 2007 gegründet hat, um die Gletscher des Himalaya durch Kunst, Wissenschaft und Abenteuer zu beleuchten", fährt seine Familie in ihrem Statement fort. "Bei GlacierWorks nutzte er seine Erfahrung im Klettern und in der Fotografie, um einzigartige Aufnahmen zu erstellen, die die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf das historische Gebirge zeigen", ergänzen sie. "Wir möchten uns bei allen für die wundervollen Botschaften der Unterstützung und Liebe für David bedanken und bitten um Verständnis, dass wir in unserer Trauer um den Verlust um Privatsphäre bitten", heißt es abschließend.

David zählt zu den renommiertesten Bergfilmern der Welt. Als Co-Regisseur und Co-Produzent war David an dem Dokumentarfilm "Everest" beteiligt. Die Doku handelt von der Besteigung des sagenumwobenen Berges. Auch privat war David von der Erklimmung des Gipfels fasziniert. Er selbst bestieg den Mount Everest ganz fünfmal in seinem Leben.

Getty Images Ang Phula Sherpa, Dr. Beck Weathers und David Breashears

Action Press David Breashears (rechts) und Kollegen bei der "Everest"-Premiere

