8 Millionen Schulden? Doku verursacht Sorge um Justin Bieber

Justin Bieber (31), einer der erfolgreichsten Popsänger unserer Zeit, verkaufte im Dezember 2022 seinen gesamten Musikkatalog für rund 178.810.907 Euro an Hipgnosis Songs Capital – ein Deal, der damals große Wellen schlug. Wie Page Six nun berichtete, geschah der Verkauf offenbar nicht nur aus geschäftlichem Kalkül. Laut der neuen Dokumentation "TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?" soll der Star zu diesem drastischen Schritt gezwungen gewesen sein, um sich aus einer finanziellen Schieflage zu befreien. Demnach habe Justin nach der abrupten Absage seiner "Justice Tour 2022" mit erheblichen Schulden zu kämpfen gehabt – unter anderem verursacht durch kostspielige Posten wie luxuriöse Tourbusse und teure Renovierungsarbeiten.

Justins finanziellen Schwierigkeiten scheinen jedoch nicht allein auf die abgesagte Tour zurückzuführen zu sein. Wie mehrere Berichte nahelegen, steht es um Justins Finanzen bis heute nicht so gut, wie viele vermuten. Page Six zufolge soll der Sänger seinem ehemaligen Manager Scooter Braun (43) rund 7.867.679 Euro schulden – ein Darlehen, das ihm half, nach dem Tour-Aus entstandene finanzielle Engpässe zu überbrücken. Auch sein aufwendiger Lebensstil sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Freunde und Insider beschrieben ihn zuletzt als "außer Kontrolle", was die anhaltenden Sorgen um Justins finanzielle Lage zusätzlich befeuert.

Bereits in der Vergangenheit gab es Hinweise auf Missmanagement und Unstimmigkeiten im Umfeld des Künstlers. Justin Bieber verdiente im Laufe seiner Karriere Millionen, doch die Verwaltung seines Vermögens überließ er nicht sich allein, sondern vertraute auf ein Team aus Businessmanagern – gegen das er nun womöglich rechtlich vorgehen will, wie TMZ berichtete. Laut Insiderquellen ist Justin Bieber überzeugt, dass sein Geld falsch verwaltet wurde und er dadurch erhebliche Verluste erlitten hat. Neben finanziellen Sorgen steht auch seine mentale Gesundheit immer wieder im Fokus. Menschen aus seinem Umfeld berichten, der Sänger wirke oft orientierungslos und es fehle ihm an klaren Strukturen. Die Hoffnung bleibt, dass sich die Turbulenzen in Justins Leben bald legen – und seine Anhänger ihn schon bald wieder in ruhigerem Fahrwasser sehen.

Getty Images Justin Bieber beim Coachella, April 2022

ActionPress / Backgrid Justin Bieber im April 2025

