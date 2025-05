Gewusst? Salma Hayek ist eng mit Blake Lively befreundet

Salma Hayek (58) wurde kürzlich in New York gesichtet, nachdem sie beim Launch der 2025 Sports Illustrated Swimsuit-Ausgabe über ihre enge Freundschaft mit Blake Lively (37) und deren Familie gesprochen hatte. Die Schauspielerin traf sich Anfang der Woche mit Blake und deren Schwester Robyn zu einem entspannten Dinner im RH Rooftop Restaurant in Manhattan. Diese Zusammenkunft fand vor dem Hintergrund statt, dass Blake momentan in eine juristische Auseinandersetzung mit Justin Baldoni (41), ihrem Co-Star aus dem Film It Ends With Us, verwickelt ist. Die Situation scheint auch Auswirkungen auf Blakes Freundschaft mit der Sängerin Taylor Swift (35) zu haben, die im Zusammenhang mit dem Prozess kürzlich vorgeladen wurde.

Salma nutzte die Gelegenheit beim Launch-Event, um ihr Verhältnis zu der Gossip Girl-Darstellerin und ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) zu thematisieren, mit denen sie bereits mehrfach in Filmprojekten zusammengearbeitet hat. "Ich kenne Blake und Ryan schon sehr lange und bin auch ihren Kindern sehr nah", sagte sie im Gespräch mit E! News. Die vier Kinder des Paares, James, Inez, Betty und der jüngste Sohn Olin, sprechen laut Salma sogar ein wenig Spanisch. Sie scherzte, dass sie beim gemeinsamen Spielen die Rolle der liebenswerten "tía Salma" (Tante Salma) übernehmen durfte. Diese Offenheit zeigt, wie sehr Salma der Schauspielerfamilie verbunden ist, selbst inmitten der aktuellen Krisensituation um Blake.

Die Freundschaft zwischen Salma und Blake reicht einige Jahre zurück. Die beiden standen 2012 für den Thriller "Savages" gemeinsam vor der Kamera. Auch mit Ryan verbindet die "From Dusk Till Dawn"-Darstellerin eine berufliche Vergangenheit, da sie in "The Hitman's Bodyguard" und der Fortsetzung "The Hitman's Wife's Bodyguard" an seiner Seite spielte. Bei der Veranstaltung in New York reflektierte Salma zudem über Blakes außergewöhnliche Persönlichkeit: Sie sei beeindruckt von deren Mut, Selbstbewusstsein und Familiensinn. Diese Eigenschaften hatte Salma bereits 2017 bei ihrer Rede beim Power of Women Lunch von Variety hervorgehoben, wo sie Blake als eine der inspirierendsten Frauen der Branche bezeichnete.

Getty Images Salma Hayek beim Breakthrough Prize im April 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

