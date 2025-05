So steht Ginger Wollersheims neuer Partner zu ihrem Ex Bert

Ginger Wollersheim sprach auf dem Bild-Renntag ganz offen über die aktuelle Situation mit ihrem neuen Freund Lukas und ihrem Ex-Partner Bert Wollersheim (74). Die bekannte Reality-TV-Dame verriet im Gespräch mit Promiflash, dass ihr neuer Partner keinerlei Eifersucht auf die enge Freundschaft zu Bert verspürt. "Da ist überhaupt keine Eifersucht, weil er steckt auch gerade in einer Trennung. Da läuft es natürlich komplett anders ab als bei uns. Wir sind einfach harmonisch und alles läuft super", erklärte Ginger. Das Erotikmodel betonte, wie sehr sie es zu schätzen wisse, dass das Verhältnis zu Bert so unkompliziert sei, denn bei Lukas und seiner Ex-Partnerin sehe das ganz anders aus: "Bei ihm, das ist Wahnsinn."

Doch wer ist der neue Mann an Gingers Seite überhaupt? Im Gespräch mit RTL vor wenigen Tagen verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass Lukas aus Österreich stammt und seine Brötchen als Bankangestellter verdient. Kennengelernt hatten sich die beiden über die sozialen Netzwerke und zogen bereits nach drei Wochen zusammen. In dem Interview verriet Lukas auch, was er an Ginger besonders zu schätzen weiß: "Ihre Lebensfreude. Ihre Offenheit. Und sie bringt einfach so wieder Farbe ins Leben".

Ende April machte Ginger ihr neues Liebesglück publik – gerade einmal vier Wochen nach der Trennung von Bert. Die ehemalige Rotlicht-Größe stört sich an dem Liebesglück seiner Ex nicht und betonte gegenüber Bild: "Wir sind beide schnelllebig, deshalb haben wir auch damals schon nach drei Monaten geheiratet. Ich möchte, dass sie glücklich ist."

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und ihr neuer Freund Lukas, April 2025

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

