Alessandra Meyer-Wölden feiert Liebes-Comeback mit Ex

Sandy Meyer-Wölden (42) ist wieder glücklich vergeben – und zwar an ihren Ex-Partner Alexander Müller, der sich erst Ende November nach fünf Monaten Beziehung von ihr getrennt hatte. Dass sie wieder ein Paar sind, machten sie mit einem gemeinsamen Auftritt bei der Feier zum 75. Geburtstag von Thomas Gottschalk (75) auf Sylt deutlich. Der Unternehmer war sozusagen Sandys Plus-eins. Und wie Bild erfahren haben will, sind sie wieder fest zusammen und superglücklich miteinander!

Den Neuanfang verdanken Sandy und Alexander Bild zufolge unter anderem ihren Kindern, die auch nach der Trennung engen Kontakt zueinander hielten und so das frühere Paar wieder zusammenbrachten. Zuletzt hatten sie sogar Alexanders 40. Geburtstag gemeinsam gefeiert und auch ein gemeinsamer Urlaub steht bereits auf der Liste ihrer glücklichen Erinnerungen. Details zu ihrem Liebes-Comeback wollen die Turteltauben zwar nicht preisgeben, doch die Harmonie zwischen ihnen scheint wieder perfekt zu sein.

Vor rund einem Jahr lernten sich Sandy und Alexander bei einer Veranstaltung kennen. Ihr Liebesglück sollte beim ersten Mal wohl aber nicht allzu lange halten: Nach fünf gemeinsamen Monaten trennte sich der Geschäftsmann von der Ex-Frau von Oliver Pocher (47). Das Liebes-Aus hatte sie ziemlich hart getroffen. "Ich wusste, im Inneren zerbreche ich", brachte sie ihre Gefühle offen und ehrlich in ihrem Podcast "Me Time – mit Sandy Meyer-Wölden" zum Ausdruck. Nachdem der schlimmste Schmerz überstanden war, fing die 42-Jährige dann an, ihr Single-Leben zu genießen – doch nun scheint sie ihr Leben wieder mit einem Partner an ihrer Seite genießen zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige