So war "#CoupleChallenge"-Ausstrahlung für Sandra Sicora

Sandra Sicora (32) hat sich vor Kurzem bei der Reality-TV-Show #CoupleChallenge einer besonderen Herausforderung gestellt. Doch nicht nur die Dreharbeiten selbst, sondern auch die spätere Ausstrahlung der Sendung sorgten bei der Reality-TV-Bekanntheit für gemischte Gefühle. Auf dem Bild-Renntag erklärte Sandra gegenüber Promiflash: "Es war anstrengend vor Ort, dass es so viel Hetzerei, Lästerei und Aggressivität gab. Ich bin auch gerne in einer Show, in der man Spaß hat."

Besonders betroffen zeigte sich Sandra von den Rückmeldungen ihrer Community. Zahlreiche Fans fühlten sich durch die negative Atmosphäre gestört, wie die Ex-Freundin von Tommy Pedroni (30) weiter ausführte: "Das Feedback war halt auch immer, dass es anstrengend ist zu schauen, dass sie sogar ausmachen mussten, weil es zu viel war gegen mich. Ich muss sagen, ich habe es mir aber natürlich trotzdem gerne angeguckt."

Während der Dreharbeiten geriet Sandra vor allem mit Spielerfrau Dilara Kruse und Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38) heftig aneinander. So kam es unter anderem nach einer Challenge zu Streitigkeiten. Während eines Spiels, in dem Sandra in schwindelerregender Höhe über dem See schwebte, kommentierte Julian die Szene mit einem süffisanten Kichern: "Hoffentlich reißt das Seil nicht, meine Süße." Als die Influencerin den TV-Darsteller kurz darauf deswegen zur Rechenschaft zog, mischte sich auch Dilara ein und ging Sandra hart an: "Du hast keine Menschlichkeit, du hast keinen Charakter, du hast gar nichts. Das Einzige, was du kannst, ist hinterfotzig sein". Für viele Zuschauer war das Verhalten gegenüber Sandra jedoch zu hasserfüllt und viele kritisieren Dilara und Julian im Netz scharf.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora beim Bild-Renntag 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

Anzeige Anzeige