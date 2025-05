Sex-Beichte: Calvin Kleinen hatte fünf Frauen in einer Nacht

Sex, Drama und heiße Abenteuer: Calvin Kleinen (33) und sein Bruder Marvin Kleinen sorgen in der aktuellen Staffel von Ex on the Beach für Wirbel. Bereits nach den ersten vier Folgen zeigt sich, dass es kaum eine Episode gibt, in der einer der Brüder nicht im Bett einer Kandidatin landet. Calvin, der schon bei Temptation Island sein Reality-Talent unter Beweis stellte, sprach im Gespräch mit Bild über seine Vergangenheit: "Einmal hatte ich an Silvester fünf Frauen in einer Nacht – kein Witz", erzählt er. Für ihn gehöre Sex einfach zum Feiern dazu.

Auch Marvin steht dem in nichts nach und beschrieb die stimmungsgeladene Atmosphäre in der Strandvilla als förderlich für spontane Kontakte. Doch nicht alle Kandidatinnen sind von der lockeren Einstellung begeistert. Franziska Temme (30) etwa bezeichnete Calvins Verhalten in der Show als "Schmutz-Aktion", nachdem er erst mit ihr und kurz darauf mit Kandidatin Coco intim wurde. Calvin zeigte sich später überraschend einsichtig und betonte, Franzi nichts Böses gewollt zu haben. Bei den Brüdern stand jedoch von Anfang an der Spaß im Vordergrund. Tiefere Gefühle seien eher nebensächlich gewesen, wie Marvin gestand, der sich frisch getrennt in das TV-Abenteuer stürzte.

Privat scheint sich bei Calvin nach dem Dreh jedoch einiges verändert zu haben. Der Realitystar verriet, dass er seit der Show die Reality-Kollegin Sandra Sicora (32) datet. Die beiden sollen sogar schon gemeinsam Wohnungen auf Mallorca besichtigt haben. "Sex mit echten Gefühlen ist einfach besser", gab Calvin zu. Ob der charismatische Realitystar und Sandra den Weg in eine gemeinsame Zukunft gehen, bleibt spannend.

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

