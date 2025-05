Schock: Ex-Präsident Joe Biden an aggressivem Krebs erkrankt

Die Nachricht erschüttert die USA: Bei Joe Biden (82), dem 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, wurde eine aggressive Form von Prostatakrebs diagnostiziert. Wie sein Büro am Sonntag mitteilt, wurde die Erkrankung bei einer Untersuchung festgestellt, nachdem Biden über zunehmende Harnsymptome geklagt hatte. "Am Freitag wurde bei ihm Prostatakrebs [...] und Metastasen in den Knochen diagnostiziert", heißt es in der offiziellen Erklärung.

Aus der Mitteilung geht außerdem hervor, dass der Krebs einen Gleason-Score von 9 hat – also eine besonders aggressive Form der Erkrankung. Trotzdem zeigen sich der ehemalige Präsident und seine Familie hoffnungsvoll. "Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht", lassen sie verkünden. Zudem prüfen Biden und seine Familie "die Behandlungsmöglichkeiten mit seinen Ärzten", so die Stellungnahme.

Biden und seine Familie müssen nun diese schwere Nachricht verdauen. Vor wenigen Monaten hatten sie jedoch noch einen Anlass zur großen Freude. Joe Bidens Enkeltochter Naomi gab im November 2024 bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet – und den Ex-Präsidenten so bald hoffentlich zum Urgroßvater macht. Während der US-Wahlen veröffentlichte Naomi einen Schnappschuss ihres Babybauchs, zu dem sie schrieb: "Wir haben gewählt." Die werdende Mutter ist die Tochter von Joes Sohn Hunter Biden (55) und dessen Ex-Frau Kathleen Buhle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden, 46. US-Präsident