Emely Hüffer will Sohn Ocean zukünftig nicht mehr zeigen

Influencerin Emely Hüffer (29) hat eine bedeutende Entscheidung getroffen: Ihren Sohn Ocean werden Fans künftig nicht mehr im Netz zu sehen bekommen. Die stolze Mama, die bisher regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit dem Kleinen auf Social Media teilte, erklärte nun, dass sie einen Schlussstrich unter diese öffentliche Präsenz gezogen hat. Auf die Frage eines Fans, ob sie Ocean nicht mehr zeigen werde, antwortete Emely in ihrer Instagram-Story: "Ja, das stimmt – seit Januar." Für diese Entscheidung habe sie auf ihr Bauchgefühl gehört, wie sie weiter betonte.

Seit der Geburt ihres Sohnes war Ocean ein fester Bestandteil des Social-Media-Auftritts von Emely. Doch schon länger habe sie gewusst, dass der Moment kommen würde, an dem sie mehr Privatsphäre für ihren Sohn schaffen möchte. Obwohl ihr Kind nach wie vor das Wichtigste in ihrem Leben sei, empfinde sie es als "absolut richtig", diesen Teil nun privater zu gestalten.

Bekannt wurde Emely durch ihre Teilnahme an Too Hot to Handle: Germany, wo sie nicht nur zahlreiche Fans für sich gewann, sondern auch ihren Ex-Partner Kevin Njie (29) kennenlernte, mit dem sie Sohn Ocean hat. Heute nutzt sie vor allem Instagram, um Einblicke in ihr Leben zu geben, wobei sie gerne persönliche Momente teilt – mit der Ausnahme, dass Ocean ab sofort nur noch hinter den Kulissen bleibt. Offen bleibt, wie sich diese neue Zurückhaltung auf ihre sozialen Kanäle und ihren Content auswirken wird. Der Schutz ihres Sohnes scheint in jedem Fall oberste Priorität zu haben.

Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, Februar 2025

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle"-Stars

