Lewis Hamilton sorgt sich um seine geliebte Bulldogge Roscoe

Lewis Hamilton (40) macht sich derzeit Gedanken um seinen tierischen Begleiter: Die zwölfjährige Bulldogge Roscoe, die ihn oft auf Rennwochenenden begleitet, hatte in den vergangenen Wochen mit einer Lungenentzündung zu kämpfen. Mittlerweile geht es dem Hund wieder gut, der Formel-1-Star macht sich jedoch trotzdem weiterhin Sorgen. "Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht von der Frau erhalte, die sich um ihn kümmert, bleibt mein Herz stehen", offenbart er laut Mirror auf einer Pressekonferenz.

Die außergewöhnliche Beziehung zwischen dem Rennfahrer und seinem Hund ist schon länger bekannt. Lewis führt Roscoes hohes Alter und gute Konstitution auf den gesunden Lebensstil zurück, den er dem Tier ermöglicht. Die Bulldogge wird vegan ernährt – eine Entscheidung, die der 40-Jährige vor einigen Jahren traf, um den Gesundheitszustand seines treuen Begleiters zu fördern. Unterstützt wird dies durch umfassende Pflege und viel Aufmerksamkeit, was dazu beitrage, Roscoes jugendlichen Geist zu bewahren, so der siebenfache Weltmeister.

Abseits der Sorgen um Roscoe hat er auch einen Grund zur Freude: Sein erster Heim-Grand-Prix in Italien als Fahrer für Ferrari steht an. Die bekannte Rennstrecke in Imola wird Schauplatz seines Debüts vor den italienischen Fans sein. Lewis, der seit Beginn der Saison für die italienische Traditionsmarke fährt, zeigt sich begeistert. "Es ist mehr, als ich mir ausgemalt hatte, wenn man dann tatsächlich mittendrin ist. Und es ist wunderschön", schwärmt er von der besonderen Atmosphäre.

Getty Images Lewis Hamilton und seine Bulldogge Roscoe, November 2020

Getty Images Lewis Hamilton, im Mai 2025

