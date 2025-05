Chlamydien und Mobbing: Playboy-Zwillinge packen aus

Karissa (35) und Kristina Shannon (35), bekannt als ehemalige Playboy-Models und Zwillingspaar, brechen ihr Schweigen über die Zeit in der berüchtigten Playboy-Mansion. Zwischen 2008 und 2010 lebten die Schwestern dort, scheinbar im Glamour und Luxus, doch hinter den Kulissen sah es ganz anders aus. In einem Interview mit Fox News berichteten sie von Mobbing durch andere Bewohnerinnen, einem belastenden Leben mit Hugh Hefner (✝91) und schweren Erfahrungen wie dem Umgang mit Geschlechtskrankheiten. "Wir waren erst 18 Jahre alt, als wir einzogen, und fühlten uns absolut fehl am Platz", verriet Kristina.

Die Zwillinge betonten außerdem, dass sie sich oft ihrer Identität beraubt fühlten, da Hugh Hefner konsequent ihr Zwillingsimage inszenierte. Während ihrer Jahre in der Mansion gab es weder Schutzmaßnahmen beim Geschlechtsverkehr noch wurde ihre persönliche Freiheit respektiert. Karissa musste im Alter von 20 Jahren eine Abtreibung vornehmen lassen und fühlte sich durch diese und andere Erfahrungen tief traumatisiert. Nach ihrem Auszug mit 22 Jahren folgte eine schwierige Phase, geprägt von emotionalen und gesundheitlichen Tiefpunkten. "Wir mussten erst wieder herausfinden, wer wir wirklich sind", erklärte Karissa.

Die Jahre in der Mansion und die Beziehung zu Hugh Hefner wurden bereits zuvor wiederholt kontrovers diskutiert. Berichte über den von Alkohol und Drogen geprägten Alltag der Frauen im Umfeld des Playboy-Gründers untermauern die brisanten Enthüllungen der Shannon-Zwillinge. Heute leben die Schwestern in Michigan und konzentrieren sich auf ihre mentale und physische Gesundheit. Gemeinsam planen sie neue Projekte, die sie kreativ und authentisch ausfüllen wollen. "Wir sind zusammen durch die schlimmsten Phasen gegangen. Aber heute können wir sagen, dass wir es geschafft haben", bekräftigte Kristina hoffnungsvoll.

Getty Images Karissa und Kristina Shannon, Playboy-Zwillinge

Getty Images Karissa und Kristina Shannon im September 2013

