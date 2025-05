Michael Jackson soll große Rolle bei Paris' Hochzeit spielen

Paris Jackson (27) schmiedet große Pläne für ihre bevorstehende Hochzeit mit Justin Long – und ihr verstorbener Vater Michael Jackson (✝50) soll dabei eine ganz besondere Rolle spielen. "Ihr Papa ist in ihren Gedanken stets präsent, und sie fühlt sich ihm tief verbunden. Deshalb ist es ihr wichtig, dass er in irgendeiner Form Teil der Zeremonie ist", verriet eine nahestehende Person gegenüber Life & Style. Die Schauspielerin und der Musiker sind seit Juni 2023 ein Paar; ihre Liebesgeschichte begann ursprünglich mit einer beruflichen Zusammenarbeit. Im Dezember 2024 gaben sie ihre Verlobung offiziell bekannt – dabei hatte Paris ihren funkelnden Ring bereits Monate zuvor bei der Paris Fashion Week präsentiert.

Die 27-Jährige hat die Hochzeitsvorbereitungen bereits in Angriff genommen – inklusive der Zusammenarbeit mit einem Hochzeitsplaner. Paris möchte viele persönliche Elemente in die Zeremonie einbringen und dabei auch an ihren Vater erinnern. Eine Quelle verrät: "Es werden viele Ideen diskutiert – etwa ein Stuhl mit Michaels Foto darauf oder die Einbindung seiner Musik während der Feier." Zudem schreibt Paris ihre eigenen Ehegelübde, die voraussichtlich eine emotionale Hommage an ihren Vater enthalten werden. Sie denkt außerdem darüber nach, Schmuck von Michael in ihr Outfit zu integrieren, um ihm an diesem besonderen Tag noch näher zu sein.

Für Paris spielt die Bedeutung von Familie und emotionaler Nähe seit dem Verlust ihres Vaters eine zentrale Rolle. In Interviews hat die Schauspielerin immer wieder über die tiefe Verbundenheit zu Michael gesprochen. Nun beginnt für sie ein neues Kapitel mit Justin – doch die Hochzeit wird bittersüß bleiben: geprägt von Freude, Liebe und der spürbaren Lücke, die der "King of Pop" hinterlassen hat. Gerade an solch einem bedeutenden Tag wird seine Abwesenheit besonders deutlich zu spüren sein.

Instagram / parisjackson Michael Jackson und Paris Jackson

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Justin Long an seinem Geburtstag, 2024

